John Travolta assinalou o Ano Novo no Instagram com um carinhoso retrato em que aparece com os filho, Ella, de 24 anos, e Benjamin, de 14.

Na imagem, pai e filhos surgem no meio da neve, mas sem revelar o destino.

"Feliz Ano Novo da família Travolta", escreveu o ator na legenda da referida imagem, como pode ver abaixo.

De lembrar que os filhos de John Travolta são fruto do casamento com a falecida Kelly Preston, com quem tem ainda em comum o filho Jett, que morreu em 2009, aos 16 anos.

Kelly Preston, recorde-se, morreu aos 57 anos, vítima de cancro, em 2020.

