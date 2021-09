Melanie Jordão, conhecida como Mel, utilizou nos últimos dias as suas InstaStories, do Instagram, para justificar o facto de estar mais afastada das redes sociais.

A namorada de Diogo Piçarra partilhou um desabafo onde confessa estar a viver uma fase particularmente difícil.

"Têm-me perguntado imenso se estou bem, porque não apareço tantas vezes aqui, não falo tanto convosco, nem apareço tantas vezes a sorrir. A verdade é que não estou bem e, por isso, a minha vontade de sorrir não tem sido a mesma", conta a maquilhadora, que nesta fase pede "energias positivas e muito amor" aos seus seguidores.

"Enviem-nos as vossas energias positivas e muito amor, que no final do dia é só isso que importa. Amar e dizer o quanto amam. Sempre", termina.

