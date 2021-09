Realizou-se no passado fim de semana o concerto e aniversário do Canal Panda. O evento decorreu no Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras, e contou com a presença de várias caras conhecidas.

Ruben Amorim, Diogo Piçarra, Francisco Garcia e Sofia Sousa Guedes, Cláudia Semedo, Boss AC, Pedro Bispo, Dillaz, Julia Belard, Pedro Górgia e Ana Bacalhau, foram algumas das figuras públicas que levaram os seus rebentos a assistir ao espetáculo.

O concerto de aniversário do Canal Panda reuniu cerca de 17 mil fãs, tornando-se no maior evento infantil realizado desde o início da pandemia da Covid-19.

Espreite as imagens na galeria.