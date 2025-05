Diogo Piçarra mostrou nas redes sociais os bastidores de uma pequena parte da música que preparou para a Porto Editora, o hino 'Vamos', que contou com uma pequena participação da filha.

Penélope, fruto do casamento do cantor com Mel Jordão, termina o tema com a frase "vamos pôr o mundo a mexer, papá", e o artista fez questão de mostrar aos seguidores como foi fazer este trabalho com a menina.

"O hino 'VAMOS!' da Porto Editora para o 2.º ano conta com a participação mais especial de todas. Quem já ouviu até ao fim?", escreveu na legenda do vídeo dos bastidores que pode ver na publicação abaixo.

Veja ainda o referido hino da Porto Editora com Diogo Piçarra e a participação da filha do cantor.

