Casada com um britânico, apesar de viver nos Estados Unidos, Meghan Markle e a família celebram o Dia da Mãe tal como no Reino Unido. Os britânicos assinalaram a data no último domingo, 30 de março.

A propósito do tema, a esposa de Harry partilhou através das redes sociais qual a sua tradição de família para este dia.

Meghan Markle, mãe de Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três, mostrou a fotografia de uma tarte caseira.

"A nossa tradição familiar. Domingo de Dia da Mãe no Reino Unido", declarou na legenda da partilha.

