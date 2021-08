Aos poucos, a relação de Harry e Meghan Markle com a família real britânica vai-se reconstruindo, no entanto, houve problemas no passado que marcaram e que ainda hoje são lembrados.

É o caso daquele que aqui descrevemos. Segundo o jornal britânico The Sun, Camilla Parker Bowles ficou bastante "irritada" no ano passado quando num dia em que tinha um importante discurso agendado, Meghan roubou-lhe as atenções ao publicar no seu Instagram imagens da sua visita a um teatro.

Camilla, duquesa de Cornualha, tinha como objetivo falar sobre a violência doméstica e o seu trabalho filantropo neste sentido, no entanto, por causa da publicação de Meghan, acabou por passar despercebida.

