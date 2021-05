Começam a circular novas informações sobre as circunstâncias em que ocorreu a morte de MC Kevin. Conforme avança o jornalista Leo Dias, a queda do músico de funk terá acontecido no momento em que o artista estava a tentar saltar de uma varanda para a outra, de forma a evitar uma discussão com a mulher, a advogada Deolane Bezerra.

Informações reveladas por pessoas próximas dão conta de que Kevin teria ido a uma festa num quarto de amigos que estava a decorrer com mulheres. Estranhando a sua ausência, Deolane decidiu ir procurar pelo companheiro.

Note-se que as autoridades continuam a investigar a morte.

