A morte de MC Kevin, de 23 anos, apanhou tudo e todos de surpresa. O músico morreu depois de ter caído do 11.º andar de um prédio no Rio de Janeiro, conforme noticia a imprensa do brasileira.

Entretanto, as mais recentes informações dão conta de que a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, já quebrou o silêncio sobre o assunto.

"Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou", afirmou Deolane nas stories da sua conta de Instagram, partilhando uma imagem do casamento dos dois, celebrado no passado mês em Tulum, no México.

Mensagem deixada pela viúva nas redes sociais© Instagram - Deolane Bezerra

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas e ainda não há informações sobre as cerimónias fúnebres.

