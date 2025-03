Morreu o DJ Funk, cujo nome de nascença era Charles Chambers. Tinha 54 anos.

A notícia foi confirmada por outro artista, DJ Slugo, como relata a People. "Eles foi um dos pioneiros do som a que chamamos de 'ghetto house music' em Chicago", disse numa declaração.

"Amamos-te e sentimos a tua falta, irmão, e não vou deixar o nosso som morrer", acrescentou, cita ainda a revista.

Até à data, não foi revelada a causa da morte. No entanto, a notícia chega dias depois de a família do artista americano ter lançado uma campanha no GoFundMe numa tentativa de obter ajuda para os custos do funeral, depois de terem dito que Funk estava a chegar ao fim na sua batalha contra o cancro, diz a People.

