Morreu a influencer Dominique McShain, aos 21 anos, após lutar contra cancro do cólon incurável.

Esta jornada contra a doença foi partilhada pela jovem com os seguidores no TikTok e, no início deste mês, quase um ano após ter recebido o diagnóstico em maio de 2024, fez uma 'atualização final'. Numa partilha, disse que os médicos lhe deram apenas alguns dias de vida ou semanas.

Com o cancro a progredir de forma rápida, foi transferida para os cuidados paliativos. Agora chega a noticia da sua morte, segundo a People.

Leia Também: Funeral de Nuno Guerreiro marcado pela emoção. "Era extraordinário"