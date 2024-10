Rachel Yaffe, estrela do TikTok, morreu. Tinha 27 anos. A personalidade perdeu a vida na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, depois de batalhar contra um cancro raro no fígado durante anos.

A morte foi anunciada na Internet, revelando-se que os serviços fúnebres terão lugar em Mayland e serão "privados".

De notar que Rachel foi diagnosticada com 20 anos, conforme chegou a revelar na rede social. Esta chegou a ser operada para remoção do tumor, contudo, meses depois o cancro voltou no estágio 4.

