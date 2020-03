Marta Ortega e o marido, Carlos Torretta, foram pais de uma menina, que nasceu no passado sábado, 21 de março, numa clínica da Corunha, adianta o jornal El Periódico.

A bebé, que se chama Matilda, é a primeira filha em comum de Marta e Carlos, mas o segundo filho da herdeira do grupo Inditex. Marta Ortega é ainda mãe de Amancio, de sete anos, fruto do primeiro casamento com Sergio Álvarez.

De referir que Matilda é a quinta neta de Amancio Ortega, fundador do grupo Inditex.

Ortega e Torretta casaram-se em novembro de 2018, numa cerimónia íntima que decorreu em casa da noiva, na Corunha. Um ano após terem dado o nó, o casal anunciou que estava à espera da primeira filha em comum.

