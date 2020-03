O cantor Badoxa recebeu esta segunda-feira, dia 23 de março, a chegada do seu segundo filho - o pequeno Gael.

"Já nasceu. Numa altura em que o mundo se debate com um problema gigante que nos assola a todos, eis que também temos as alegrias que nos dão esperança num futuro melhor e promissor. Venho por este meio anunciar a todos que o meu filho Gael nasceu hoje às 12h00 e se encontra super bem de saúde", anunciou o cantor nas suas redes sociais, onde partilhou a primeira fotografia do menino. Imagem onde optou por tapar o rosto do bebé.

Por fim, Badoxa quis deixar uma mensagem de esperança aos que desanimam devido à pandemia do novo coronavírus. "Mantenham todos a vossa coragem e fé nestes momentos difíceis que atravessamos", completou.

