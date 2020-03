Sofia Fernandes deu à luz a sua segunda filha esta segunda-feira, dia 23, anunciou a própria na sua conta oficial de Instagram.

A repórter da SIC resolveu dar à bebé um nome inspirador, ou não tivesse a pequena Esperança nascido no meio do surto da pandemia do novo coronavírus.

E foi também devido à pandemia que este foi um parto diferente. Sofia não contou com a presença do marido na sala de partos, uma medida de prevenção para evitar a propagação da Covid-19.

"Em nome da segurança, as futuras mães vão sozinhas para o grande momento: esta é a nossa primeira selfie, Esperança. Apesar da oferta simpática da enfermeira, mas pareceu-me que não devia desperdiçar o tempo destes heróis dos nossos tempo (...)", contou a mamã babada ao mostrar a sua primeira fotografia com a filha.

"A nossa Esperança chegou forte e saudável e não podíamos estar mais felizes. Obrigada pela vossa força à distância, amigos e desconhecidos", completou, descansando familiares, amigos e seguidores.

Mais tarde, Sofia partilhou uma nova foto da menina:

