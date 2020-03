João Baião teve esta quinta-feira, dia 19, motivos para celebrar. Nasceu o sobrinho do apresentador.

"Hoje, dia do Pai e no meio destes tempos tão difíceis de incerteza mas de muita esperança, uma notícia maravilhosa. O Pedro nasceu para a felicidade de toda a família, saudável e com o olhar bem aberto para este novo mundo. Sou pela segunda vez um tio avô muito feliz", anunciou João Baião na sua conta oficial de Instagram.

Às suas palavras, a estrela da SIC juntou ainda uma fotografia da mão do pequeno Pedro.

