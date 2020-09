Marta Cruz resolveu presentear as suas duas filhas, Yasmin, de 15 anos, e Kyara, de oito, com uma viagem muito especial. A filha de Carlos Cruz e as suas meninas estão na Disneyland, em Paris.

"A vida faz muito mais sentido quando fazemos sorrir aqueles que amamos", escreveu a antiga modelo ao partilhar com os seus seguidores do Instagram algumas das imagens que têm marcado esta aventura.

Além das filhas, Marta Cruz levou ainda a mãe, Marluce, a conhecer o mundo encantado da Disney.

Veja as imagens na galeria.

