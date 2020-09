Completam-se esta segunda-feira, dia 7 de setembro, oito anos desde que nasceu "o segundo grande e incondicional amor" de Marta Cruz. Falamos de Kyara, a segunda filha da antiga modelo e também aquela que é na opinião dos seguidores "a sua cópia".

Mas também a filha de Carlos Cruz admite as semelhanças, não apenas físicas, que Kyara tem consigo, aliás é a própria quem as realça.

"Ser mãe por si só já é algo inexplicável, aterrorizante também, mas inexplicável. Por vezes paro para te observar e revejo-me completamente nas tuas palavras e expressões e essa é a parte aterrorizante disto tudo. Mas sei que estás, a pouco e pouco, a 'caminhar' para o mundo, a percebê-lo e a aceitá-lo e isso tranquiliza o meu coração", começa por escrever a mamã babada como forma de assinalar publicamente o aniversário da sua menina.

"Girls can change the world [as mulheres podem mudar o mundo]!!! Meu amor... A vida é algo incompreensivelmente fantástica e tu és um ser de imensa luz que irá, com a mais absoluta certeza, alcançar feitos inimagináveis com essa tua doçura rebelde. O mundo é teu, filha! Parabéns, minha vida. Que Deus ilumine cada passo teu e que sejas sempre assim: um furacão! Amo-te muito", pode ainda ler-se na publicação.

Veja na galeria nas imagens que provam as semelhanças entre Marta Cruz e a sua filha mais nova, Kyara, fruto da sua relação com Madjer. A antiga modelo, recorde-se, é ainda mãe de Yasmin, de 15 anos, resultado de uma outra relação.

