Marta Andrino usou este domingo a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma revelação até aqui mantida em segredo. A atriz, de 33 anos, submeteu-se uma operação onde realizou vários procedimentos estéticos.

"Depois de dois filhotes o meu corpo não ficou igual embora, no meu caso, o esforço para recuperar o peso tenha sido pequeno, o resto não voltou! Na primeira gravidez 'ganhei' uma hérnia umbilical e na segunda muitas estrias ao seu redor. Também com rapazes com 4kg cada um não há milagres", começa por explicar a filha de Carla Andrino, dando conta dos motivos que a levaram a recorrer à cirurgia.

"Nunca fui de complexos, por não valorizar o exterior mais que o interior, mas uma vez que tratar a hérnia era prioridade, pela minha saúde, resolvi concertar o 'restante mal'... E aqui estou eu, uns meses após a cirurgia que me trouxe nova confiança e conforto", garante.

"Tratei a hérnia, fechei a diástase, fiz uma abdominoplastia e aumento mamário (para o que eram antes de amamentar dois bebés). Posso dizer-vos que todo o processo é muito tranquilo, até a recuperação", continua Marta Andrino, casado com Frederico Amaral e mãe de António e Manuel.

Por fim, a atriz juntou ás suas palavras duas fotografias onde posa em biquíni dando conta dos resultados conseguidos com a operação: "Estou tão feliz com o resultado que nem imaginam... e é por isso que estou fazer esta partilha. Continuo com algumas estrias, impossíveis de desaparecerem, e ainda bem, são as marcas que a maternidade me deixou, mas o que foi possível melhorar não hesitei. Afinal tenho 33 anos e muitos anos pela frente para estar feliz no meu corpo", completou.

