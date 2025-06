A bailarina ficou com diástase na gravidez e "desenvolveu uma hérnia no umbigo", o que fazia com que "mesmo que tivesse magra tivesse sempre volume abdominal".

"Ontem realizei um sonho", foi desta forma que Daniela Santos tornou público ter-se submetido a uma cirurgia estética. A bailarina de 'Dança Com as Estrelas', da TVI, assume que tinha complexos com a zona da barriga desde que foi mãe, motivo que a levou a recorrer à medicina estética para melhorar a imagem. "Há vários anos que tinha complexos com a minha barriga, porque na gravidez fiz diástase (em linguagem leiga os abdominais ficaram afastados porque fiz uma barriga enorme na gravidez) e desenvolveu-se uma hérnia no umbigo e mesmo que tivesse magra tinha sempre volume abdominal", disse. "Adiei várias vezes, mas ontem decidi avançar finalmente porque não é por sermos mães que temos de deixar de cuidar de nós. Antes já éramos mulheres e eu sou apologista que as mulheres têm de estar felizes para os filhos também o serem, desde que tenham essa hipótese", notou ainda. Daniela submeteu-se a uma "mini abdominoplastia", aproveitando a cicatriz da cesariana para a correção da diástase e da hérnia "e ainda lipoaspiração na barriga e flancos, com lipofilling dos gluteos, ou seja a gordura que tinha foi transportada pra outro lado". Ainda que a recuperação não seja fácil, tal como assume a própria, a bailarina profissional acredita que "tudo na vida implica esforços e sacrifícios" e estes valem a pena. A ex-concorrente de 'O Dilema' e 'Desafio Final' encontra-se agora em casa a recuperar.