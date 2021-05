João Soares, marido de Maria João Abreu, juntou-se à onda de carinho e apoio à atriz nas redes sociais e destacou o seu amor pela companheira no Facebook.

O músico mudou a sua foto de perfil e capa da conta que tem no Facebook, e em ambas as imagens aparece num momento carinhoso com Maria João.

Fotografias que chegam sem legenda, mas que rapidamente se encheram, na caixa de comentários, com mensagens de apoio.

[Maria João Abreu e João Soares]© Facebook_João Soares

Recorde-se que Maria João Abreu foi internada no hospital no passado dia 30 de abril, depois de se ter sentido mal no camarim dos estúdios onde é gravada a novela 'A Serra', da SIC. O primeiro a socorrê-la foi o colega José Mata, como contou o também ator João de Carvalho, que disse ainda que a atriz sofreu dois aneurismas.

Leia Também: Abalado, João de Carvalho conta que Maria João tinha "2 aneurismas"

Também José Raposo desabafou junto do Fama ao Minuto que esta é "uma situação muito complicada.

Leia Também: José Raposo sobre Maria João Abreu: "É uma situação muito complicada"