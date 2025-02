Mariana Patrocínio já partilhou com os seguidores das redes sociais que o filho Mateus, de 11 anos, sofre de artrite idiopática juvenil (inflamação das articulações) desde os seis anos de idade.

Esta terça-feira, no Instagram, a advogada mostrou a rotina que mantêm tendo a vista a saúde do menino. Através de um vídeo onde dá a injeção à criança, Mariana explicou o processo:

"Há 6 anos que as injeções fazem parte das nossas vidas. Truques como não antecipar o momento, ser rápida na preparação, entreter com iPad e dar uma coisa doce, funcionam bem para o Mateus. Espero ajudar as famílias que começaram há menos tempo e receber dicas também", referiu.