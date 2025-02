Mariana Patrocínio está a ser alvo de críticas desde que deu a conhecer a rotina de injeções de Mateus, o seu filho mais velho, que vive com uma doença autoimune - artrite idiopática juvenil (AIJ).

As críticas surgiram numa publicação de Instagram partilhada por um órgão de comunicação.

Na mesma, uma internauta escreveu o seguinte: "Qual é o interesse de expor assim o filho? Perguntou-lhe se o podia fazer? Há coisas desnecessárias e sem sentido".

Comentário ao qual Mariana Patrocínio não deixou sem resposta: "Por acaso perguntei, sim".

Um outro internauta, também quis deixar a sua opinião relativamente a este assunto, escrevendo: "O espelho da sociedade atual dominada pelas redes sociais e os influencer. Se fosse um post pertinente, o que diriam os pais de crianças com diabetes tipo 1 por exemplo?"

Mariana, mais uma vez, fez questão de contra argumentar: "Tal e qual! Uma sociedade em que as pessoas vêm comentar publicações só para dizer mal".

Recorde-se que Mariana Patrocínio deu conta da doença do filho mais velho em 2022. Mateus foi diagnosticado com AIJ em 2019. De notar que a advogada tem mais duas filhas, Pureza e Mariana, fruto do casamento já terminado com Alexandre Esteves de Oliveira.