Um dia depois do funeral de Maria João Abreu, o marido da atriz, João Soares, voltou a recorrer à sua página de Instagram, desta vez para partilhar um vídeo inédito da artista.

As imagens mostram um momento em que Maria João Abreu esteve em palco com a banda do marido.

"A minha João. FMI, de José Mário Branco", escreveu o músico na legenda do vídeo.

Esta manhã, João Soares já tinha recorrido às redes sociais para falar do funeral da atriz.

"Abracei aqueles que me são muito próximos e os que menos são. Os que conhecia e os que nunca tinha visto. Mas abracei todos os que pude. E os que o tempo permitiu. Pela admiração à João. Pelo amor à João. A todos abracei, tal como ela faria. Tal como sempre fez", escreveu.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma cerebral. A atriz esteve casada durante mais de duas décadas com José Raposo, com quem tem dois filhos em comum, Miguel e Ricardo. Anos após a separação, Maria João Abreu casou-se com João Soares.

O adeus contou centenas de pessoas que fizeram questão de homenagear a acarinhada atriz portuguesa, momento marcado pela emoção e o aplauso.

