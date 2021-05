"Ontem abracei", foi com estas palavras que o marido de Maria João Abreu, João Soares, começou por falar do funeral da atriz, na sua página de Instagram.

O músico decidiu recorrer à rede social para desabafar sobre o momento marcante que viveu este sábado, 15 de maio, na despedida do seu amor.

"Abracei aqueles que me são muito próximos e os que menos são. Os que conhecia e os que nunca tinha visto. Mas abracei todos os que pude. E os que o tempo permitiu. Pela admiração à João. Pelo amor à João. A todos abracei, tal como ela faria. Tal como sempre fez", escreveu.

"Colegas actores, colegas técnicos, colegas de outras áreas, amigos de longa data e os mais recentes também. Família presente do dia a dia e aquela que se vê apenas por estes dias. Desconhecidos meus. E desconhecidos dela também. O seu público. Os seus fãs. Todos os que a amam e todos os que a admiram", acrescentou.

O adeus contou centenas de pessoas que fizeram questão de homenagear a acarinhada atriz portuguesa, momento marcado pela emoção e o aplauso.

Na mesma publicação, João Soares respondeu ainda a quem disse que este tinha sido um "evento estava mal organizado".

"Sei que ficaram muitos mais por abraçar. Que houve quem não pudesse esperar. Houve até quem sugerisse que o evento estava mal organizado... Perdoem-me todos... Mas este evento não foi organizado. Simplesmente aconteceu. De forma natural e espontânea. Tal como a minha João gostava das coisas. Naturais e espontâneas, e cheias de verdade. E de amor", destacou.

Antes de terminar, deixou uma palavra de agradecimento por todo o carinho recebido.

"Aqueles que, por ela, me quiserem ainda abraçar, abraçarei ao longo do tempo. Alguns poderão conseguir o meu contacto. Outros poderão ainda esbarrar comigo na rua. A esses abraçarei. Tal como a minha João abraçaria. E a todos agradeço. A vossa presença. A vossa homenagem. A vossa amizade. O vosso amor. Com ou sem abraço. A todos agradeço", disse. "Em meu nome. Em nome dela. Em nome de nós. Os Joões", completou.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos. A atriz esteve casada durante mais de duas décadas com José Raposo, com quem tem dois filhos em comum, Miguel e Ricardo. Anos após a separação, Maria João Abreu casou-se com João Soares.

