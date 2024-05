Esta semana, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.

Não ficando indiferente ao tema, Maria Cerqueira Gomes mostrou concordar com a opinião de Miguel Sousa Tavares relativamente ao assunto.

"Disse e bem que os aeroportos servem as cidades e não o país. Justifica a não escolha de Beja ou Santarém para o novo aeroporto de Lisboa", escreveu na legenda de uma partilha.

"Nota: o aeroporto do Porto serva cidade… de Lisboa. Era só isto", completa.

