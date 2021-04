Esta sexta-feira, dia 9 de abril, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Maria Cerqueira Gomes, colega e amiga com quem teve a oportunidade de trabalhar lado a lado durante um ano no programa 'Você na TV'.

Recordando precisamente essa fase, a apresentadora nota as dificuldades que sentiu ao ter deixado o Porto, e tudo o que lá tinha, para trás.

"Em Lisboa encontrei uma outra vida que desconhecia. Uma outra realidade, tive que me adaptar e demorei. Vivi um dos anos mais difíceis da minha vida ao teu lado. Conhecemo-nos de frouxe. Quando estou nessas situações ligo o piloto automático e não me distraio, não perco o foco. Olhando para trás foi difícil, necessário e agora encontrei em Lisboa outras coisas", afirmou.

"A coisa mais importante foi perspetivar e saber aquilo que verdadeiramente eu quero para a minha vida. Quero equilíbrio e paz. Quero ter os meus filhos por perto, isso foi mais o difícil", nota.

Por seu turno, Goucha disse: "Nós passamos muito e eu não terei sido o colega ideal para ti. Hoje, se começasse a relação contigo, seria tudo tão diferente. Porque já não temos nuvens negras em cima".

Concordando, Maria completou: "Aprendi a conhecer-te, a ler-te, sem que precisasses de falar. Foi um crescimento humano muito grande".

