Maria Cerqueira Gomes foi a mais recente entrevistada pela equipa da RFM. Foi neste contexto que a apresentadora da TVI falou da sua experiência no canal e das mudanças que sentiu quando nele começou a trabalhar.

"Aprendi a fazer televisão sem ter o público em cima de mim a criticar-me. Nunca tinha ouvido falar em audiências. Nunca tinha entrado para uma equipa com tanta gente, tantos meios técnicos. Percebi que muito mais importante do que todos os meios, o que é importante na TVI é exatamente o mesmo num Porto Canal, que é a equipa humana. A televisão faz-se de energia", nota.

Questionada sobre o melhor e o pior de trabalhar ao lado de Manuel Luís Goucha, a comunicadora referiu: "Eu sempre fiz um programa em direto e sozinha com um alinhamento e tinha horas. O Manel faz um programa sem horas, ele tem tudo na cabeça, gere aquilo tudo muito bem. É tudo muito mental, aprendi imenso com ele".

"A pior coisa é que nunca me senti à altura do Goucha em termos de looks. Ele vem impecável em rosa velho e tem um estojo com canetas de todas as cores dos fatos. Nunca estive à altura dele nesse aspeto e noutros", nota.

"É muito difícil trabalhar com alguém ao lado que tem um programa dele em mãos e que o conhece como ninguém. Estás sempre com a sensação que nunca estás a acompanhar. Ele é sem dúvida o senhor televisão. É preciso ter a capacidade de chegar lá e tentar absorver aquilo tudo", completou.

