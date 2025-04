Maria Cerqueira Gomes está sem trabalho na TVI, depois do programa que apresentava no canal, com Ruben Rua, ter passado para as mãos de Mónica Jardim e Idevor Mendonça.

Natural do Porto, Maria tem aproveitado o tempo em família e, recentemente, rumou ao Brasil para desfrutar de umas férias na companhia da família.

"Felicidade é... Brasil", escreveu a comunicadora na legenda de uma partilha onde colocou várias fotos da viagem.

Veja na nossa galeria.

Leia Também: A foto que mostra como era Maria Cerqueira Gomes na adolescência