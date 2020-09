Atualmente, existe consenso para a aplicação de uma dieta restrita em FODMAP no controlo da síndrome do intestino irritável (SII), podendo ainda ser aplicada no alívio da sintomatologia gastrointestinal funcional associada às doenças inflamatórias intestinais (DII) em fase de remissão, na fibromialgia, endometriose e diarreia e/ou obstipação funcional.

Note-se que os FODMAP não são moléculas prejudiciais ao organismo humano, antes pelo contrário, existem subgrupos que atuam como prebióticos. Ou seja, estimulando uma proliferação seletiva de determinadas estirpes de microrganismos que exercem efeitos benéficos na saúde dos indivíduos, não devendo, por isso, ser restringidos na alimentação de pessoas que não apresentem uma intolerância justificada a estes.

Por fim, se sofre de sintomas gastrointestinais funcionais recorrentes e suspeita que possa ter uma intolerância aos FODMAP, antes de iniciar esta dieta deverá procurar a ajuda de um Nutricionista experiente na área e que o auxilie na implementação, avaliação e monitorização contínua das várias etapas desta abordagem, permitindo assim que alcançe um bom controlo dos seus sintomas e prevenindo simultaneamente implicações nutricionais adversas que possam surgir.

Um artigo de Fábio Cardoso, nutricionista (3505N) no Centro Hospitalar Universitário de São João e Formador na Associação Portuguesa de Nutrição.