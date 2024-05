De estrela do Porto Canal a figura de destaque na TVI, Maria Cerqueira Gomes 'deu o salto' em 2019, quando aceitou a difícil tarefa de substituir Cristina Ferreira no 'Você na TV'. Juntou-se a Manuel Luís Goucha e assim viveu, como já confessou, um dos anos mais difíceis.

Mãe de Francisca, da relação com Gonçalo Gomes, e de João, que partilha com António Miguel Cardoso, Maria foi obrigada a viver longe dos filhos, que continuaram a morar no Norte do país, enquanto lutava pelo sonho de apresentar um grande formato televisivo. Também neste período, viu terminar a relação amorosa com o empresário António Miguel Cardoso, embora a imprensa cor-de-rosa só tivesse descoberto a separação meses depois.

Em 2021, e já depois de terminado o 'Você na TV', Maria passou a ter uma maior liberdade de agenda. Foi anunciada como uma das apresentadoras do 'Em Família', formato onde permanece até hoje, ao lado de Ruben Rua.

De volta ao Porto para morar em permanência, Maria Cerqueira Gomes desfruta atualmente de uma fase mais positiva e até no amor se voltou a sentir preenchida. Está numa relação com o conhecido toureiro espanhol Cayetano Rivera, namoro que vai 'de vento em pompa' mas que a leva a estar sob os olhares atentos do 'país vizinho'.

Hoje, dia 28 de maio, a comunicadora completa 41 anos de vida, número especial que merece ser celebrado com 41 fotografias especiais. Veja-as na galeria.

Leia Também: Namorado de Maria Cerqueira Gomes colhido por touro. Vídeo é arrepiante