Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Rúben Correia esta terça-feira, dia 6 de abril, no seu programa da tarde e foi precisamente neste contexto que o apresentador recordou o tempo em que trabalhou ao lado de Cristina Ferreira no 'Você na TV'.

"Fizemos cada coisa durante 16 anos. Nós os dois fizemos tudo o que é impensável em televisão. Acho mesmo que aquela barreira que não devemos transpor nós transpusemos muitas vezes", notou entre risos.

Note-se que nesta conversa, Rúben comentou ainda as inúmeras críticas de que foi alvo nas redes sociais por ter deixado a SIC.

