Esta terça-feira, dia 6 de março, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Rúben Correia, uma das mais recentes contratações da TVI. Atualmente, o cozinheiro faz parte do novo programa de Cristina Ferreira, desafio sobre o qual falou à conversa com o apresentador.

Rúben começa por revelar que quando recebeu o convite foi de forma inesperada, pois tinha acabado de apresentar o programa 'Estamos em Casa', na SIC.

"Aconteceu tudo muito rapidamente. Só aceito vir porque era com a Cristina Ferreira. Não se pode esquecer que foi ela que apostou em mim. Foi quem acreditou em mim. Sou uma pessoa grata. Tenho aquela nostalgia de ter deixado um pouco de mim por onde passei e trouxe um pouco das pessoas que fizeram parte da minha vida", justifica.

O entrevistado nota que não estava à espera da quantidade de comentários negativos que surgiram após a sua mudança para a TVI, sobretudo aqueles em que foi acusado de ser ingrato.

"Eu não vejo. Os meus pais já começam a filtrar um pouco [os comentários]. Percebi que começou a haver um circo mediático à minha volta, não pela minha decisão, mas para atingir a Cristina Ferreira. Apenas sou - quase - carne para canhão, um pião para atingir a rainha. Já não mexe comigo. Eu não deixo de ser o neto, o sobrinho...", completou, notando que está seguro de si mesmo e daquilo que é.

Eis aqui o momento.

