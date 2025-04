Durante uma conversa com Ana Neto, ex-concorrente do 'Big Brother' que recebeu hoje, dia 9 de abril, no seu programa da tarde, na TVI, Manuel Luís Goucha lembrou uma promessa que fez a Cristina Ferreira.

Depois de Ana confessar que, apesar de ser muito certinha, já tinha apanhado várias "bebedeiras" com amigos, Goucha afirmou:

"Nunca apanhei uma bebedeira, nem a Cristina, isso está prometido a ela, [apanharmos] os dois juntos".

Veja aqui o momento.