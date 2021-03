Rúben Correia tem sido alvo de vários comentários e opiniões menos positivas desde que resolveu deixar a SIC para se juntar à equipa de Cristina Ferreira na TVI.

Esta segunda-feira o jovem açoriano estreou-se na antena da estação de Queluz de Baixo no programa 'Cristina ComVida' e ao partilhar nas redes sociais o look escolhido para esta ocasião as críticas fizeram-se sentir, uma vez mais. Porém, desta vez, Rúben resolveu reagir e responder à letra.

"Não devias de ter saído da SIC", apontou uma internauta. "Temos que seguir o nosso caminho", respondeu.

"Gostava mais de ti na SIC", apontou um outro seguidor, que também mereceu resposta pronta: "Continuo a ser a mesma pessoa na TVI", garantiu Rúben.

