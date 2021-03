João Baião parece ter aproveitado um momento de descontração no programa 'Casa Feliz', da SIC, desta quarta-feira para lançar uma 'laracha' em relação ao novo programa de Cristina Ferreira na TVI - 'Cristina ComVida'.

A certa altura da emissão ouviu-se um barulho de fundo no estúdio e o apresentador aproveitou a deixa para brincar: "Ai, espere ai. [...] Pareceu-me uma avioneta", disse Baião, dirigindo-se para a janela da 'Casa Feliz' para espreitar.

O momento, que motivou o riso de apresentadores e convidados, pode estar relacionado com o facto de Cristina Ferreira ter recebido um avião na casa do seu novo programa - 'Cristina ComVida'. Este foi mesmo um dos pontos altos da estreia do formato na TVI.

Leia Também: Revelado quem enviou o avião que deixou Cristina Ferreira em lágrimas