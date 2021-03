Minutos após terminar a primeira emissão do 'Cristina ComVida', o novo formato dos fins de tarde da TVI, Cristina Ferreira esteve à conversa com o jornalistas e desvendou o grande mistério da estreia: quem enviou o avião que a deixou em lágrimas.

Nos primeiros minutos da emissão, viu sobrevoar no céu da Venda do Pinheiro um avião com a mensagem "Cristina, o sonho começa agora" - um gesto simbólico que a deixou desfeita em lágrimas.

"Não estava à espera, sou a controladora que consegue adivinhar as surpresas todas. A equipa resolveu dar-me este miminho", contou.

Enternecida, recordou, por fim, o que sentiu ao receber a surpresa: "Acho que foi o inesperado que me fez soltar as lágrimas. Senti um bocadinho o que sentem os concorrentes [dos reality shows]. Alguém estava a dizer-me: 'Bora lá, força'".

