O 'Secret Story - Desafio Final' promete novas surpresas nas galas do fim de semana. Depois da entrada de Bruno de Carvalho no jogo, eis que no próximo domingo entra um número surpreendente de participantes.

"Não imaginam as cinco pessoas que vão entrar domingo", disse Cristina Ferreira na emissão de quinta-feira, 13 de fevereiro, do 'Dois às 10'.

"É verdade, sabe Deus o que vai acontecer", reagiu Cláudio Ramos, apresentador do reality show.

'Secret Story - Desafio Final' junta participantes de várias edições de reality shows da TVI.

