Miguel Vicente foi duramente criticado no 'Extra do Secret Story - Desafio Final', da TVI. Flávio Furtado, Inês Simões e Joana Sobral condenaram as últimas atitudes do concorrente.

"Ninguém percebe que o que o Miguel faz roça na violência psicológica? Na agressão psicológica?", questionou Flávio Furtado, que considera o algarvio "muito infantil".

"Enquanto colega não tenho nada a apontar ao Miguel, educado, simpático, profissional. Enquanto concorrente, não me identifico. Não me identifico com esta provação. Não me identifico com o facto de perder o argumento e se colocar de joelhos à frente do Bruno com o nariz quase encostado", referiu ainda o comentador.

Flávio Furtado lembrou o momento de discussão acesa entre Bruno de Carvalho e Miguel Vicente. As imagens em que os dois discutem cara a cara estão a correr as redes sociais e a dar muito que falar.