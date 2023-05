"Nunca tinha dito em voz alta, eu vou ser mãe", afirma Maria Botelho Moniz num vídeo que promove a entrevista que deu na tarde desta quinta-feira a Cláudio Ramos.

No mesmo dia em que anunciou ao país que está grávida do primeiro filho, a comunicadora conversou com o colega e amigo sobre os tratamentos que fez para conseguir engravidar e sobre a fase feliz em que se encontra.

"Isto é real, isto aconteceu. Depois, ao mesmo tempo, no segundo seguinte é um medo tremendo de perder", afirma ainda Maria nas imagens, que vão ser transmitidas na íntegra já amanhã.

A entrevista onde Maria conta tudo sobre a gravidez vai para o ar na emissão de sexta-feira, 26 de maio, do 'Dois às 10'.

O bebé que está a caminho, cujo sexo e nome ainda não foram revelados, é fruto do noivado da apresentadora com Pedro Bianchi Prata.

