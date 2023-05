Maria Botelho Moniz anunciou esta quarta-feira, 25 de maio, a notícia que há muito esperava dar. A apresentadora está grávida do primeiro filho, fruto do noivado com Pedro Bianchi Prata.

Em direto no 'Dois às 10', onde escolheu contar ao país, explicou que a gestação estava a ser planeada há muito, que precisou de recorrer a tratamentos para engravidar e ainda que está na 14.ª semana de gravidez.

Os restantes pormenores sobre o processo que viveu para conseguir concretizar o sonho de ser mãe vão ser revelados já amanhã. Na emissão de sexta-feira, 26 de maio, do 'Dois às 10' será exibida uma entrevista, conduzida por Cláudio Ramos na tarde de hoje, na qual Maria contará todos os detalhes.

"Maria Botelho Moniz está grávida. Não perca a luta da apresentadora para conseguir ser mãe", escreveu a TVI ao partilhar a sinopse da emissão de amanhã do 'Dois às 10'.

