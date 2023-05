Foi ao contar ao mundo que está grávida pela primeira vez que Maria Botelho Moniz destacou alguns pormenores em conversa com Cláudio Ramos.

A apresentadora reforçou que esta foi uma gravidez "muito planeada e esperada", e que o companheiro, Pedro Bianchi Prata, "está muito feliz".

"Cada mês era vivido com algum nervosismo. Já sabíamos porque fizemos todo um processo para esta gravidez acontecer. Já sabíamos que havia ali uma hipótese porque estivemos em tratamento", explicou.

"Mas quis fazer-lhe, ainda assim, uma surpresa. Apesar de estar a ser ultra planeado, fiz o teste sem ele. Ele estava a trabalhar. Programei um piquenique, pedi para ele me levasse a um sítio bonito, e no meio do piquenique deixei o teste dentro de uma caneca. A reação foi aquela", relatou, referindo-se ao vídeo que partilhou nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz não deixou de frisar que estava muito ansiosa antes de saber que está grávida. "Porque é uma coisa muito sonhada, muito programada e que ninguém te dá a certeza de que vai acontecer, apesar de todos os médicos terem dito que estava tudo bem", confessou. Para ver momento, clique aqui.

