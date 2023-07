Depois de um período de férias passado em Santorini, na Grécia, os namorados Margarida Amaral Domingues e Gonçalo Ramos já voltaram à normalidade do quotidiano.

A repórter da Sport TV esteve este sábado, dia 15 de julho, na festa de aniversário de uma amiga e escolheu um conjunto azul para o evento.

Gonçalo Ramos, que defende as cores do emblema encarnado, reagiu à fotografia da namorada no Instagram com um elogio: "Linda".

Vale lembrar que o namoro foi assumido em março deste ano, embora tenha sido iniciado algum tempo antes.

