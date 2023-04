O Palácio Baldaya foi palco na última terça-feira, 18 de abril, de um evento especial que juntou a família adidas para um concerto único dos D'ZRT, a propósito da digressão Encore - que marca o regresso da banda aos palcos.

Margarida Corceiro, embaixadora da marca de desporto e um dos rostos da nova temporada de 'Morangos com Açúcar', esteve entre os mais entusiasmados que na primeira fila cantaram em coro com Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo. Foi, por isso, sem qualquer pudor que em entrevista ao Fama ao Minuto se confessou assumida fã da banda.

"Era muito fã dos D'ZRT, a minha irmã sobretudo era mesmo aquela fã ferranha. Vejo os 'Morangos' desde muito nova por causa da minha irmã, por isso lembro-me desde sempre de gritar as músicas deles", contou.

A emoção de fazer parte dos novos 'Morangos'

Precisamente por ser fã da icónica série juvenil, Margarida Corceiro revelou-nos estar especialmente emocionada com o facto de ter sido escolhida para fazer parte do elenco da nova temporada de 'Morangos com Açúcar'.

"É inacreditável, parece que é mentira ainda… Mesmo depois de já termos começado a gravar. É uma sorte gigante, é uma responsabilidade gigante também, porque toda a gente vai querer ver o que é esta série e o que estamos a preparar. O que são estes novos 'Morangos', este novo formato", notou.

O que terá de diferente a nova temporada da série?

A atriz, atualmente com 20 anos, explicou-nos o que terá de diferente a nova temporada da série juvenil que marcou gerações.

"Estamos a abordar muitos assuntos que na série antiga não foram abordados porque não havia, por exemplo, internet, body shaming, entre outras coisas. São uns 'Morangos' diferentes, mas espero que cheguem aos corações das pessoas da mesma maneira que chegaram a nós na altura", revelou.

Os icónicos 'Morangos com Açúcar' chegaram à antena da TVI em 2003. Após anos de enorme sucesso, nove temporadas e um sem-fim de aventuras, o formato chegou ao fim em 2012.

O "desafio" nas gravações e a reação ao novo e 'antigo' elenco

Depois de um mês intenso de ensaios, Margarida Corceiro faz parte do grupo que na última segunda-feira deu início às gravações da série e, para já, o balanço não podia ser mais positivo.

"Está a correr super bem. Têm sido na praia, é um bocadinho desafiante... mas está a correr muito bem. A equipa é inacreditável, temos a sorte de ter um ótimo diretor de atores que nos tem ajudado imenso. Tivemos um mês de ensaios, portanto, também tivemos muita preparação e acho que vai sair um resultado muito fixe", afirmou.

Aos atores de antigas temporadas que agora estão de regresso à série, como é o caso de Rita Pereira, Sara Barradas, Pedro Teixeira ou Tiago Castro, juntam-se aqueles que foram escolhidos num casting aberto ao público e ainda os que, tal como Margarida, já têm alguma experiência e formação e tiveram acesso a um outro casting.

Quisemos saber, por isso, se a jovem atriz já conhecia alguns dos colegas com quem irá passar os próximos meses em gravações. "Não conhecia muitos, na verdade, mas tenho-me vindo a surpreender pela positiva. Têm todos muito talento. E é ótimo haver esta oportunidade de mostrar novas caras às pessoas, que é isso que também querem ver", enalteceu.

Já no que respeita a contracenar com o elenco antigo, a emoção e nostalgia voltam a falar mais alto. "São as mesmas pessoas, as mesmas personagens só que 20 anos depois, isso é ainda mais especial", admitiu ao abordar o tema.

"É super estranho. Ler Simão Navarro [personagem interpretada por Pedro Teixeira na segunda temporada de 'Morangos com Açúcar'] nos guiões e Soraia [a quem Rita Pereira deu vida] é um bocadinho estranho, mas dá um gozo ainda maior fazer", terminou, de sorriso no rosto e brilho no olhar motivados pela fase feliz que vive atualmente a nível profissional.

