Carolina Carvalho foi um dos rostos da "família Adidas" que na tarde de terça-feira, 18 de abril, teve oportunidade de assistir a um concerto único dos D'ZRT no âmbito da Encore Tour - que marca o regresso da banda aos palcos.

Depois de conhecer as peças da nova coleção da marca e enquanto esperava para ver atuar Cifrão, Vintém e Edmundo, a atriz conversou com o Fama ao Minuto e assumiu que é uma grande fã da banda.

"Era muito fã dos D’ZRT, era muito fã de 'Morangos', é a minha infância. Cheguei a ir ver concertos deles na altura e entretanto conhecemo-nos, é engraçado porque não deixa de ser uma fã que está por trás", disse, confessando-se, a esta altura, ansiosa por ver atuar a banda e pelos espetáculos na Altice Arena - já que, revela, tem bilhete para ir ver os D'ZRT.

Depois de ter sido mãe em janeiro deste ano do bebé Lucas, fruto da relação com David Carreira, Carolina foi fazendo algumas sessões fotográficas e aparições em eventos, mas é daqui a uma semana, contou-nos, que regressa ao trabalho na representação.

"Estou a arrancar com uma série, para a semana... ainda não posso falar muito sobre ela. Já estou de volta, sim, e estou muito feliz. Vêm aí coisas muito boas. Acho que cada projeto surge no tempo certo e estão a acontecer agora coisas muito giras que em breve quero partilhar", afirmou, mostrando-se feliz por estar novamente ativa e cheia de desafios.

"Estou completamente de volta… Na verdade, não senti nunca que parei, porque estive a gravar até muito tarde [na gravidez]. Não senti uma grande pausa, mas isso é bom e faz parte do meu feitio e da minha personalidade, por isso estou muito feliz", reforçou.

Este vai ser para a atriz, de 28 anos, "um verão de trabalho, mas obviamente com uma gestão diferente", que lhe vai permitir "aproveitar" a família e o tempo quente. Ainda assim, faz questão de reforçar: "vou estar a trabalhar".

Sobre a mistura de sentimentos que implicam voltar e estar, ainda que por umas horas, longe do bebé Lucas, Carolina explica-nos: "Na verdade é tudo uma questão de organização, nunca acabo por deixá-lo, todos os dias estou com ele. Todos os dias temos uma família muito presente e que nos permite voltar ao trabalho".

A felicidade que o regresso lhe traz é notória e sinónimo de realização, ainda que agora com um aperto diferente no peito. "Obviamente que o coração sai de uma forma diferente, mas acho que é muito importante [voltar ao ativo]. Preciso de me sentir realizada e feliz para também passar essa mensagem ao meu filho. Para mim é muito importante voltar a este ritmo, sempre sabendo que quando chego a casa o tenho lá e que é a melhor coisa do mundo", completou.

