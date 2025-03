Após uma longa espera, Carolina Carvalho e David Carreira mudaram-se para a nova casa, que estiveram a construir durante um longo período, em dezembro do ano passado.

Contudo, os pormenores e pequenos 'luxos' que o casal sempre sonhou ter vão agora surgindo aos poucos.

Esta quinta-feira, 13 de março, a atriz mostrou a sauna que construíram no jardim.

"Era para ser uma sauna, mas na verdade é o novo centro de atividades cá de casa. Estamos super felizes com este novo membro", declarou Carolina Carvalho ao mostrar-se no espaço, feito numa espécie de casa de madeira, no jardim da vivenda.

Nas imagens, que pode ver abaixo, a namorada de David Carreira surge com o filho do casal - Lucas, de dois anos.

