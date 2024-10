Carolina Carvalho e David Carreira foram pais de Lucas em janeiro do ano passado, e o casal tem partilhado o crescimento e as experiência do filho nas suas redes sociais.

Este domingo, dia 6 de outubro, a atriz publicou um vídeo 'amoroso' de Lucas numa quinta pedagógica, a brincar com os animais.

"Uau" - escreveu com um emoji de um coração na legenda.

A partilha 'derreteu' os fãs, que não se contiveram nos comentários.

"Lucas e as suas aventuras"; "Que amor"; "Ai o meu bisneto está tão lindo"; O Lucas é mega fofo Carol", são apenas alguns exemplos.

Veja o vídeo em questão.