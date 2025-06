Carolina Carvalho surpreendeu de novo quem a segue no Instagram ao publicar novas imagens do filho, o pequeno Lucas, de dois anos, fruto da relação com David Carreira.

Entre vídeos e fotografias, podemos ver o menino em várias ocasiões, e onde as suas gargalhadas contagiam.

A publicação não passou despercebida e, como seria de esperar, recebeu desde logo várias reações.

"Que fofos" ou "não se aguenta" são mensagens que se podem ler entre os muitos comentários.