Foi no papel de embaixadora da adidas, mas também de grande amiga dos D'ZRT que Rita Pereira marcou presença na terça-feira, 18 de abril, num evento muito especial.

Entre o momento de conhecer as peças da nova coleção da marca de desporto e o concerto único que Cifrão, Vintém e Edmundo prepararam no âmbito da Encore Tour - que marca o regresso da banda aos palcos -, a atriz conversou com o Fama ao Minuto.

Rita revelou que vai estar num dos espetáculos da digressão dos D'ZRT, que arranca a 29 de abril na Altice Arena, com a expectativa de ver brilhar os amigos e conseguir reviver sentimentos antigos.

"Sim, vou vê-los. Espero divertir-me, viver o mesmo sentimento que vivi há 20 anos e vê-los a serem felizes outra vez", realçou Rita, que acompanhou de perto o início dos D'ZRT por namorar durante vários anos com Angélico Vieira. O músico que morreu em 2011, na sequência de um trágico acidente de viação, era um dos elementos da banda.

A atriz, atualmente com 41 anos, vive na verdade uma fase particularmente nostálgica já que faz parte do elenco da nova temporada de 'Morangos com Açúcar'. Passados 20 anos, volta a fazer parte da série juvenil e a dar vida à personagem Soraia.

Apesar de, no seu caso, as gravações ainda não terem começado, depois de um mês de ensaios assegurou-nos que o trabalho não podia estar a correr melhor.

"Está a correr bem, estou a gostar. Estou a gostar de contracenar com os novos 'Morangos' e, claro, de reviver os antigos", disse, a respeito dos novos atores escolhidos para protagonizar esta temporada e dos que como ela regressam à trama - tais como Pedro Teixeira, Sara Barradas ou Tiago Castro.

"Tenho a certeza que vai ser super positivo e que vão adorar. Vão rever-se e cada uma das personagens vai representar cada uma das pessoas que está a ver a série em casa", defendeu ainda, confiante de que a série voltará a fazer enorme sucesso entre o público.

Apesar de o ritmo de gravações da atual temporada de 'Morangos com Açúcar' não ser tão exigente como era para os atores há 20 anos, este será o seu único projeto até ao fim do verão.

"Não dá para conciliar mais nada. O verão vai ser 'Morangos'", adiantou. "As gravações vão durar até agosto, portanto é o verão", reforçou.

Ainda que sem grande tempo por estar dedicada a este projeto especial, Rita está focada no ginásio e em atingir os seus objetivos pessoais... Mas assume, sem rodeios, que todos os dias precisa de vencer uma batalha contra a falta de vontade para treinar.

"Nunca me apetece treinar, mas a verdade é que quando saio de lá sinto-me muito melhor, com mais 'power', e sinto que sou especial. Não sou... Mas é só porque fui treinar, porque batalhei por algo que não queria fazer. É isso que nos faz sentir especiais", defendeu o rosto da TVI, que recentemente assumiu ter como inspiração o físico da atriz brasileira Juliana Paes.

Leia Também: "Preciso de me sentir realizada para passar essa mensagem ao meu filho"