Tudo o que Margarida Corceiro diz e faz é alvo de muito interesse e a atriz já não consegue passar despercebida, nem mesmo quando está fora de Portugal.

A namorada de João Félix está agora a dar que falar ao ter sido vista ao lado de Lando Norris, conhecido piloto de Fórmula 1 que em setembro de 2022 terminou o relacionamento com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa.

Margarida surge, nas imagens em causa, a passear num carro conduzido pelo britânico e numa outra imagem é possível vê-los a conversarem.

Vale lembrar que Margarida Corceiro e João Félix têm optado por partilhar poucas fotografias e vídeos de ambos nas redes sociais, o que de alguma forma tem aumentado os rumores de uma eventual separação.

Ainda assim, numa visita que o Fama ao Minuto fez recentemente aos bastidores de 'Morangos com Açúcar', série cujo elenco conta com Margarida, a jovem atriz falou sobre o companheiro sem pudores e contou ainda qual foi a reação do mesmo ao saber que havia sido confirmada neste novo projeto.

