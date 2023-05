A fama e o sucesso já não têm segredos para Margarida Corceiro. Com apenas 20 anos, a jovem atriz é uma das maiores estrelas portuguesas e a reputação espera-se que cresça ainda mais já a partir de setembro, altura em que se estreia como a antagonista do regresso dos 'Morangos com Açúcar'.

Falar deste produto tão popular da TVI significa, inevitavelmente, falar das inúmeras figuras públicas que hoje todos conhecemos e que foi precisamente aqui que 'nasceram' enquanto atores. Para Margarida, o caminho é inverso, dado que entra nos 'Morangos' como estrela em ascensão, como rosto bem conhecido do público e, também, como sendo a mulher mais influente do Instagram em Portugal, estatuto que espelha eficazmente o sucesso que já tem.

O Fama ao Minuto visitou as gravações de 'Morangos com Açúcar' e por lá viu Margarida em ação. Nos bastidores, entre colegas e elementos da produção, é apenas mais um dos atores deste elenco jovem do qual tanto se espera. Perante os jornalistas, é fácil perceber que embora tenha a mesma idade de todos os outros artistas da série, já viveu muito mais.

Sobre a personagem à qual irá dar vida, Margarida contou-nos que é Gabriela, a "menina fixe da escola" que, no fundo, "ninguém suporta". É uma jovem que "liga muito às redes sociais, de uma forma que não é saudável, e que quer muito ser influencer". "Namorou com o Miguel, que é o protagonista, no ano letivo anterior. Agora começa o drama", explicou, antes de manifestar a sua opinião acerca da jovem que encarna agora e que, segundo diz, a leva a pedir desculpa aos colegas sempre que as cenas terminam: "A Gabi tem atitudes verdadeiramente desprezíveis, não concordo com nada do que ela faz".

Como parte da 'Geração Z', Margarida sabe bem o que significa integrar 'Morangos com Açúcar'. Conhece a importância que a série teve entre os jovens que hoje já são adultos e também por isso fez questão de estar neste elenco: "Assim que soube que os 'Morangos' iam voltar pensei: 'por favor, espero ficar'. Foi um projeto que marcou uma geração, incluindo a minha. Não me lembro muito bem das primeiras temporadas, mas vi a repetição. É uma honra enorme estar aqui mas, também, uma responsabilidade".

Sobre a série ainda pouco se sabe, mas há uma certeza que todos podem ter, conta Margarida: "Não vai ser igual aos 'Morangos' de há 20 anos porque há temas sobre os quais não se falava antes".

Questionada sobre o facto de ser a estrela mais brilhante deste elenco jovem onde há inúmeras caras ainda desconhecidas do grande público, Margarida explica que este é um assunto vivido de forma tranquila, até porque é tratada por todos com uma grande naturalidade. "Provavelmente já me conheciam, mas nunca me deram a entender que sabiam muito sobre a minha vida. Nunca se deslumbraram e sempre me trataram de forma igual", sublinhou.

Embora a conversa com os jornalistas tenha começado por abordar este novo desafio profissional, rapidamente passou para o plano pessoal. De lá já não saiu, mas Margarida respondeu sempre de sorriso no rosto e despreocupada. Revelou que mesmo sabendo que as redes sociais lhe tenham trazido já alguns dissabores, não as vê com maus olhos e parece saber quem são as pessoas que por lá dizem dela o que não é bom de se ouvir. "Estou rodeada de muitas polémicas e as pessoas adoram falar sobre mim, mas eu vejo as redes sociais como uma coisa boa e positiva. O escrutínio é feito, na maior parte das vezes, por pessoas que nem me seguem".

Ainda assim, a pergunta era inevitável: afinal, como lida Margarida com este escrutínio? "Se lido bem? Que remédio, senão, neste momento, estava a chorar na minha cama", atirou, provocando uma gargalhada geral.

A fama chega, quase sempre, de mãos dadas com a inveja. A inveja, depois, dá lugar à crítica e Margarida tem vivido este ciclo de forma muito intensa nos últimos anos. Já 'calejada', confessou aos jornalistas o que a magoa verdadeiramente: "Há pouca coisa que podem dizer que me incomode. Já não ligo. Quanto tocam em amigos meus ou na família é que é mais complicado".

'Morangos com Açúcar, vale lembrar, resulta de um acordo entre a Media Capital e a Amazon Prime Video. Estreia em setembro, com data ainda por confirmar.

Margarida Corceiro nos bastidores de 'Morangos com Açúcar' com as atrizes Mafalda Peres e Rita Guerner © Morangos com Açúcar

